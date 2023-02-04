Çankaya Üniversitesi, Hatay BB'yi deplasmanda geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 70-65 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Şeyhmus Melek
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 7, Sventoraite 7, Büşra Akgün 9, Gizem Başaran Turan 2, Prince 30, Slocum 10
Çankaya Üniversitesi: Zellous 16, Ayşe Cora 4, White 25, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba Oral 7, Nilay Aydoğan 2
1. Periyot: 13-22
Devre: 31-34
3. Periyot: 48-54
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Şeyhmus Melek
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 7, Sventoraite 7, Büşra Akgün 9, Gizem Başaran Turan 2, Prince 30, Slocum 10
Çankaya Üniversitesi: Zellous 16, Ayşe Cora 4, White 25, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba Oral 7, Nilay Aydoğan 2
1. Periyot: 13-22
Devre: 31-34
3. Periyot: 48-54
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