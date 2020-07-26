Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

Beşiktaş'ta sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Emre Belözoğlu için mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2020 00:41
Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de son maçına çıkmasının ardından paylaşım yaptı.

Tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşına duygusal bir mesaj yollarken, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi, ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığın her şey için çok teşekkürler abicim." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için