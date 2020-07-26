Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Caner Erkin, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de son maçına çıkmasının ardından paylaşım yaptı.
Tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşına duygusal bir mesaj yollarken, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi, ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığın her şey için çok teşekkürler abicim." ifadelerini kullandı.
Caner Erkin'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.
Tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşına duygusal bir mesaj yollarken, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi, ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığın her şey için çok teşekkürler abicim." ifadelerini kullandı.
Caner Erkin'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.