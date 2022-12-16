Caner Erkin'in B Planı hazır; Başakşehir

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor.



Tecrübeli yıldızın adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılırken iki kulübün taraftarları da büyük bir isyan başlattı. Taraftarlar Caner Erkin'i takımlarında görmek istemediklerini belirtince Galatasaray cephesi masadan kalktı.



TEPKİLERE RAĞMEN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Taraftar tepkisine karşın Beşiktaş'ta Caner Erkin görüşmeleri devam ediyor. Şenol Güneş'in onay verdiği deneyimli futbolcunun yarım sezonluğuna transfer edilmesi gündemde.



Bu arada Beşiktaşlıların kesinlikle istemediği Caner Erkin için bir transfer opsiyonu daha gündeme geldi.



BEŞİKTAŞ OLMAZSA BAŞAKŞEHİR



Caner Erkin'in Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi halinde tecrübeli sol bek, Başakşehir'e imza atacak. Hasan Ali Kaldırım ile vedalaşmaya hazırlanan İstanbul ekibi, Caner Erkin ile prensipte anlaştı. Akşam'ın haberine göre, Emre Belözoğlu'nun transferine onay verdiği oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmesi neredeyse kesin gibi.



43 MAÇTA 11 GOLE KATKI



Caner Erkin 1,5 yıl formasını terlettiği Fatih Karagümrük ile 43 maça çıktı ve 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.











