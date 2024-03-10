Can Uzun, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!

Nürnberg forması giyen Can Uzun, gollerine devam ediyor. Magdeburg maçında da golünü atan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 gole ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Can Uzun, Almanya'yı sallamaya devam ediyor!
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10 Mart 2024 12:16
Nürnberg forması giyen Can Uzun, bu sezon Almanya II'de fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Son olarak Magdeburg ile oynanan maçta da fileleri havalandıran 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre aldığı 24 maçta 16 gole ulaştı.

Can Uzun, 16 golünün yanı sıra iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan genç oyuncunun Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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