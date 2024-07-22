Can Keleş, resmen Beşiktaş'ta

"Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Can Keleş ise 21 milyon TL maaş kazanacak.



FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI



Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise