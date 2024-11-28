Cam Thomas en az 3-4 hafta yok

Brooklyn Nets guardı Cam Thomas'ın hamstring gerginliği nedeniyle en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cam Thomas en az 3-4 hafta yok
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28 Kasım 2024 14:18
Brooklyn Nets guardı Cam Thomas'ın hamstring gerginliği nedeniyle en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Nets'in en skorer oyuncusu Thomas'ın sol hamstring gerginliği nedeniyle en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Thomas son olarak 26 Kasım'da Golden State'te Nets'in 128-120 kazandığı maçta oynadı ve maçı 23 sayıyla tamamladı, ayrıca üç ribaund ve bir asist ekledi.

Thomas bu sezon maç başına ortalama 24,7 sayı, 3,2 ribaund ve 3,4 asist yapıyor ve ligde sayı sıralamasında 14. sırada yer alıyor.

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