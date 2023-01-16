Buz pateninde tarihi madalya sevinci

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metrede bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden milli sporcu Furkan Akar'ın olimpiyat madalyası da alacağına inandıklarını söyledi.



Başkan Kurtuluş, ay-yıldızlı sporcunun kazandığı önemli başarının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



Kurtuluş, Furkan'ın ülkeye büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "Avrupa üçüncülüğü şu ana kadar aldığımız ilk madalyamız oluyor. Bu da bize nasip oldu. Furkan Akar'dan olimpiyatlarda da madalya bekliyoruz. İyi gidiyor. İnşallah bir sakatlık olmaz, Allah korusun. Başka sporcularımız da alttan geliyor. Özellikle kısa kulvar sürat pateninde iddialı bir seviyeye geleceğimize eminim." ifadelerini kullandı.



Kürsüye çıkma zamanının geldiğini finaller öncesinde söylediğinin hatırlatılması üzerine Kurtuluş, "Türkiye için şu ana kadar buz pateni hep temsil sporuydu. Artık kürsüye başladık. İnşallah devamı gelecek." diye konuştu.



Başkan Kurtuluş, Furkan'ın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndaki 6'ncılığıyla bu madalyanın sinyalini verdiğine işaret ederek, "Kış olimpiyatlarında Furkan'ın 6. olması zaten bir tesadüf değildi. Furkan, olimpiyat 6'ncılığını bileğinin hakkıyla aldı. Akıllı ve çok çalışkan bir sporcumuz. Avrupa'da 1000 metrede 3. oldu. Avrupa'da 1500 metrede de gayet iyi, son iki günde birer beşincilik, altıncılık da aldı. Bugün de çok şükür bronz madalya kazandı." şeklinde konuştu.









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