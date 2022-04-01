Buz Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda

Buz Hokeyi Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Hokeyi Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda A Grubu'nda
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01 Nisan 2022 23:16
A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Lüksemburg'da düzenlenecek 3. Klasman A Grubu Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda yer alacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamada, 3-8 Nisan'da düzenlenecek şampiyonada milli takımın Birleşik Arap Emirlikleri, Lüksemburg, Türkmenistan ve Tayvan'la karşılaşacağı belirtildi.

Federasyon Başkanı Halit Albayrak, hazırlıkların İstanbul'da tamamlandığını belirterek, "Moraller yerinde, güzel bir kadromuz var, umuyorum ki başarılı bir organizasyonla yurda döneceğiz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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