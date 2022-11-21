Büyükekşi: 'Serbest bıraksak herkes 20-30 yabancı alır'

A Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Mehmet Büyükekşi, futbolda merdiven sistemi olması gerektiğini belirterek, "Bugün Arda Güler mesela, A milli takıma alındı 17 yaşında. U15'te oynamamış, U16'da oynamamış, 17'de direkt milli takıma geliyor. Veya Emirhan İlkhan aynı şekilde. Halbuki bunun nasıl olması lazım, o merdiven sisteminde hazmede hazmede gelmesi lazım. Şimdi bunu getirmek istiyoruz. Yani bir operasyon, bir gençleştirme bu şekilde olabilir. Yoksa her milli takım ayrı telden çalarsa, kulüpler zaten ayrı telden çalıyor. Varsa yoksa yabancı. Şimdi bugün desem ki yabancı serbest, herhalde herkes 20-30 tane yabancı alır. Akademi konusunda hem ekonomik hem yapılacak yatırımlar hem de sistem açısından Türkiye'ye en uygun modeli hazırlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"KULÜPLERİN BORCU 50 MİLYAR TL"



Kulüplerin elektrik ihtiyacı için merkezi güneş enerjisi sistemi kurulacağını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bir hedefimiz var, güneş enerjisi sistemi kurmak. Kulüplerin elektrik ihtiyacı oradan karşılanacak. Bizim hesaplarımıza göre Süper Lig'deki takımların 25 milyar borcu var. Faizlerini falan 10 yıl vadeya yaymışlar. Hesap edersek bu 50 milyara kadar çıkıyor. Mevcut koşullarda bunu ödemeleri imkansız. Aksaray veya Niğde civarında hazineden 600-700 dönümlük arazi alıp 50 megawatlık yatırım yapacağız. Her kulüp kendi ismiyle ihaleye çıkıp bir şirketle o yatırımı yapacak. Sürenin kaç yıl olacağını konuşacağız. Mesela 100 liranın yüzde 40'ını mı ödeyecek, yüzde 50'sini mi? 7 yıl mı, 6 yıl mı, 8 yıl mı?" değerlendirmesinde bulundu.



"HAKEM AKADEMİSİ KURUYORUZ"



Hakem akademisi kurulacağını aktaran Büyükekşi, "Hakem akademisi kuruyoruz. Hakemlerimize inşallah Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve UEFA kriterlerinde eğitim vereceğiz. Bu zamana kadar sadece 16 Süper Lig hakemine verilmiş bu eğitim. Diğer hakemlere yok. Bütün hakemleri 28 kişilik ekipler halinde 8 orta hakem, 16 yan hakem, 4 gözlemci gruplar halinde 6 haftalık bir eğitime alacağız. Yatılı olarak hepsini. Bu eğitimleri bütün hakemlere tamamlattıracağız." dedi.





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