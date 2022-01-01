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Butler: "İşler tıkırında olursa, şampiyon olacak takımız!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in "tıkır tıkır işlediğinde" şampiyonluk kalibresinde bir takım olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in "tıkır tıkır işlediğinde" şampiyonluk kalibresinde bir takım olduğunu söyledi.

Heat, takım kimyasıyla ilgili spekülasyonlara ve yakın zamanda aldığı mağlubiyetlere rağmen Doğu'nun üst kademesi için sıkı bir savaşta yer alıyor da, Butler ekibinin şampiyonluğu kazanmak için oluşturulmuş olduğuna inandığını açıkladı:

"Bu kadroyu şampiyonluk kazanmak için bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk düzeyinde bir takım olduğumuzu hissediyorum. Gerçekten. Zaman zaman aksaklıklarımız oluyor. Tüm bunları çözmek için birkaç günümüz ve maçımız daha var, ama her şey tıkır tıkır işlediğinde, savunma yaptığımızda, şut soktuğumuzda ve topu paylaştığımızda, bence yenmesi gerçekten zor bir takım olacağız."

Butler bu sezon 21.2 sayı, 6.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarına sahip.


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