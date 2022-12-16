X

Bursaspor, Derek Needham ile kazandı

Frutti Extra Bursaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bursaspor, Derek Needham ile kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2022 21:27
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 13, Auguste 14, Dudzinski 10, Clemmons 6, Yiğitcan Saybir 10, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Ahmet Düverioğlu 13

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 14, Roberson 6, Selden Jr 15, Michalak 21, Bruinsma 5, Gani Erdi Gülaslan 7, Kevin Kaspar, Berkay Siniroğlu 3, Tolga Kaan Birer 3, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 8

1. Periyot: 25-23

Devre: 51-34

3. Periyot: 79-59

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ