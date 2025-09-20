19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-0
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
3-1
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-2
19 Eylül
Lyon-Angers
1-0
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi eleme grubunda galip!

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Löwen Braunschweig'ı 81-74 mağlup etti.

20 Eylül 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımını 81-74 mağlup etti.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda Bursaspor temsilcisi, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek.

Karşılaşma, 21 Eylül Pazar günü oynanacak.

Salon: SamElyon


Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna-Hersek), Martin Vulic (Hırvatistan), Petar Pesic (Sırbistan)

Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 5, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 17, Nnoko 11, Berk Akın 4, DeLaurier 2, Crawford 19, King 4, Yesukan Onar, Bora Satır

Löwen Braunschweig: Schroder 7, Scuka 16, Zylka 9, Njie 12, Hartwich 2, Obiesie 20, Holloway 2, Sherfield 4, Flanigan 2, Braun, Worthy

1. periyot: 21-14

Devre: 42-33

3. periyot: 61-50

