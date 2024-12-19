Bursa Büyükşehir'den deplasmanda galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 33-27 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bursa Büyükşehir'den deplasmanda galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 17:10
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u deplasmanda 33-27 yendi.

Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 16-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili mücadelesini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 33-27 galip ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery