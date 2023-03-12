Bursa BB, Spor Toto deplasmanında galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Koşar
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Yiğit Kaplan Savaş, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur, Radke, Gökhan Gökgöz (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık)
Setler: 14-25, 24-26, 25-23, 18-25
Süre: 103 dakika (18, 32, 30, 23)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Koşar
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Yiğit Kaplan Savaş, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur, Radke, Gökhan Gökgöz (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık)
Setler: 14-25, 24-26, 25-23, 18-25
Süre: 103 dakika (18, 32, 30, 23)
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