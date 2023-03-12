Bursa BB, Spor Toto deplasmanında galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa BB, Spor Toto deplasmanında galip
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12 Mart 2023 18:14
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Koşar

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Yiğit Kaplan Savaş, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Berk Söylemez)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Bahov, Arthur, Radke, Gökhan Gökgöz (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık)

Setler: 14-25, 24-26, 25-23, 18-25

Süre: 103 dakika (18, 32, 30, 23)

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