Burak Yılmaz: "Onlar yaptıysa biz de yaparız"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, takımla önemli bir konuşma yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz: 'Onlar yaptıysa biz de yaparız'
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23 Ekim 2023 10:01
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, önceki günkü idman öncesi takıma kısa bir konuşma yaptı.

"ONLAR YAPTIYSA BİZ DE YAPARIZ"

Genç hoca, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Rakipler nasıl 8'de 8, 9'da 9 yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Sezonun bitmesine daha çok var. Tarihte böyle şampiyonluk yaşamış takımların örneği çok" diyerek moral verdi.

Süper Lig'de 16 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, 27 puanlı lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde bulunuyor.



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