Burak Kapacak: 'Burası zor bir deplasman!'

Sivasspor'da forma giyen Burak Kapacak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Burak Kapacak "Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Sivas deplasmanı da zor bir deplasman! Galatasaray'ı da mücadelesinden ötürü tebrik ederim." dedi.



Burak Kapacak "İnşallah daha çok puan toplayıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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