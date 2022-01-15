Burak Elmas'tan Işıtan Gün açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında bir açıklama yayımladı.



Işıtan Gün'ün, 2011 tarihinde attığı "Kaydırakta 5 yaşındaki kızı başka bir çocuğa sırasını verdi diye çıldırıp, azarlayan anne; seni tekme tokat dövmek istedim." tweeti için açıklama yapan Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı;



"Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır."



IŞITAN GÜN'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Işıtan Gün, Burak Elmas'ın paylaşımı sonrası açıklama yaptı.



İşte Işıtan Gün'ün sözleri:



"Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur gösterme. On yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim."





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