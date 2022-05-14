Galatasaray camiası seçime hazırlanırken mevcut Başkan Burak Elmas, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.



Son olarak başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun, 'transfer eylemlerinde bulunmak' nedeniyle eleştirdiği Elmas'ın bu hareketleri camiada konuşuluyor. Elmas'ın çalışmalarını sonraki yıllara yönelik devam ettirdiği ve transfer çalışmalarını kendi planlaması dahilinde yönettiği öne sürüldü..



"KASAYA PARA SOKAN BAŞKAN"



Kerem ve Marcao gibi değerli oyuncuların satışından yaklaşık 30 milyon euro gelir bekleyen Burak Elmas'ın 'kasaya para sokan başkan' olarak anılmak istediği iddia ediliyor. Burak Elmas iddiaları yalanlarken diğer açıklamalar ise tersini belirtiyor.



Fiorentina yönetimi Galatasaray'ın Pulgar için nabız yokladığını ifade etmişti. Giresunspor'un hocası Hakan Keleş de Cimbom ile Okan Kocuk için görüştüklerini ifadeleriyle doğruladı. Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'nun menajerleri satış için gelecek teklifleri beklemeye geçti.



IŞITAN GÜN İDDİASI



Gerçekler ortadayken Elmas'ın bilgisi dışında yönetimden birinin görüşmelerde bulunduğu iddiası güçleniyor. Görüşülen bu ismin eleştirilerin odak noktasında bulunan Işıtan Gün olduğu öne sürülüyor. Fakat Işıtan Gün, işleri bitirse bile Burak Elmas'ın son imzası gerekiyor.



EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN RAHATSIZ OLDUĞU KONULAR



Cimbom'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun rahatsız olduğu konular ise şöyle:



Kerem ve Marcao'nun satışı konusunda görüşmelerde son aşamaya gelindi.



Okan'ın Giresunspor'a Emre Akbaba'nın da Alanyaspor'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandı.



Pulgar'ın bonservisinin alınması için Fiorentina ile görüşmeler son aşamaya geldi.



Ryan Babel'e yeni sözleşme teklif edildi.



















