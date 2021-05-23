Bundesliga'da duygusal an! Penaltıda kıpırdamadı

Bayer Leverkusen'de futbolu bırakan 32 yaşındaki Sven ve Lars Bender kardeşler, Borussia Dortmund maçına damga vurdu. 89. dakikada ikizi Sven Bender'in yerine oyuna giren Lars Bender'in penaltısında yerinden kıpırdamayan Dortmund kalecisi Bürki oyuncuya jest yaptı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Bundesliga'da duygusal an! Penaltıda kıpırdamadı
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23 Mayıs 2021 12:22
Almanya Bundesliga'da 2020-21 sezonun son haftasında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelirken ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazandı ancak maça damga vuran bir an yaşandı.

Borussia Dortmund'da kaleci Roman Burki, duygusal sahnelerin yaşandığı karşılaşmada 90. dakikada penaltı noktasının başına geçen Lars Bender'in penaltı vuruşunda yerinden kıpırdamadı.

32 yaşındaki Sven ve Lars Bender kardeşler futbola veda etme kararı alırken, 89'da Lars Bender, ikizi Sven Bender'in yerine oyuna girmişti.

Golün ardından Burki'nin yanına giden Lars Bender, İsviçreli kaleciye sarıldı, yaşanan bu anlar hem Bender kardeşler için unutulmaz bir an oldu hem de futbol tarihine geçti.

Bender kardeşler sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakma kararı aldıklarını ve bunun Bayer Leverkusen' e karşı alınan bir karar olmadığını duyurmuşlardı


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