Bulls, Zach LaVine'i takaslama niyetinde değil

Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine'i son takas gününden önce başka bir takıma göndermekle pek ilgilenmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bulls, Zach LaVine'i takaslama niyetinde değil
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07 Şubat 2023 11:12
Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine'i son takas gününden önce başka bir takıma göndermekle pek ilgilenmediği bildirildi.

ESPN'den Jamal Collier, New York Knicks, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks ekiplerinin LaVine'i kadrolarına katmakla ilgilendiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yaz Bulls ile beş yıllığı 215 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olan LaVine, yakın zamanda Chicago ekibine olan bağlılığını şu şekilde yinelemişti:

"Takım iyi oynamadığı için, bu tarz hikayeleri duymanız her zaman normal."

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