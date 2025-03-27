Bucaspor 1928, Play-Off yolunda umut dolu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde düşme hattındaki Nazillispor'u 4-1 yenerek 2'de 2 yapan Bucaspor 1928, Play-Off yolunda çok umutlandı.



En önemli rakiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un berabere kaldığı haftada kazanıp puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler 7'nci sırada yer aldı.



"TAKIMA GÜVENİYORUM"



Teknik Direktör Engin Dursun, seri galibiyetleri sürdürüp hedefe ulaşacaklarını söyledi. Önlerinde 6 maç kaldığını hatırlatan Dursun, "Bu karşılaşmaların her biri final niteliği taşıyor. Müsabakaların 4'ünü deplasmanda oynayacağız. Bu takımlar direkt bizim rakiplerimiz. Ben takımıma güveniyorum. En iyi şekilde mücadele edip ilk 6 sıra içerisinde olacağız" dedi.