Bu nasıl vicdan müteahhit bey!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken binlerce insanın da canını aldı. İmar ve inşaat kurallarına uymayıp, yetersiz malzemeyle mühendislik kurallarına aykırı olarak yapılan ve "depreme dayanıklı" oldukları iddiasıyla milyonlarca liraya satılan binlerce bina, depremde çöktü.



Yaşanan yıkımların ardından enkaza dönen binalarda ihmal ve sorumluluğu olanların tespiti için savcılıklar harekete geçti.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da pazar günü yaptığı açıklamada, müteahhitlerin İkisinin yurt dışına kaçarken yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:



"134 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Bu şüphelilerden üçü tutuklandı, yedisi gözaltına alındı. Yedi şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı kondu. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir. Müteahhitlerin İkisi yurt dışına kaçarken yakalandı."



Kaçış Gürcistan'a



Adıyaman'da yıkılan bazı binaların müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş çifti, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp gözaltına alındı. Çiftin, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı ihbarla yakalandığı ve Adıyaman'a gönderilmek üzere Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğu öğrenildi.



Karakuş çiftinin, Dış Hatlar Terminali'nde kimlik sorgulaması sırasında Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları, üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktığı öğrenildi. Gazetecilerin "Vicdanınız rahat mı?" sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım, dördü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.



Müteahhit alarmı!



Kaçan ve kaçmaya çalışan müteahhitler için yurt genelinde polis ve jandarma alarma geçirildi. Depremin ardından Mersin plakalı bir araçla kaçtığı tahmin edilen Antakyalı Müteahhit Ö.C., Muğla'da polis ve jandarmayı alarma geçirdi. Muğla polisi ve jandarması, eşkali belirlenen kişinin araç plakası, modeli, rengi hakkında uyarılırken Ö.C.'nin yurt dışına kaçma ihtimali olduğu belirtildi. Ekipler Muğla'nın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarını tarıyor.





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