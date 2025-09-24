24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Brunson: "Thibs'in gidişine üzüldüm, çok önemli biriydi"

New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, bu yaz takımdan ayrılan eski başantrenör Tom Thibodeau'ya teşekkür ederek duygularını dile getirdi.

24 Eylül 2025 10:39
Haber: Sporx.com dış haberler
New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, bu yaz takımdan ayrılan eski başantrenör Tom Thibodeau'ya teşekkür ederek duygularını dile getirdi.

Knicks, 2000 yılından bu yana ilk kez ulaştığı Doğu Konferansı finalinin ardından Thibodeau ile yollarını ayırmıştı.

SNY'ye konuşan Brunson, "Uzun süredir tanıdığım birinin bu organizasyondan ayrıldığını görmek üzücü. Kariyerim için çok şey ifade etti. Ona hem kamuoyunda hem de özel olarak minnettarlığımı dile getirdim." ifadelerini kullandı.


Brunson, Temmuz 2022'de Knicks'e katıldığında Thibodeau üçüncü sezonunu geçiriyordu. Villanova çıkışlı yıldız, Thibodeau yönetiminde kariyerinin en iyi dönemini yaşadı ve üst üste iki kez All-Star ve All-NBA seçildi.

Geçtiğimiz sezon 28.7 sayı ortalamasıyla kariyer rekoru kıran Brunson, MVP oylamasında beşinci sırada yer aldı. Ayrıca maçların son beş dakikasında skorun beş sayı veya daha az farkla olduğu bölümlerde 5.6 sayı ortalamasıyla lig lideri oldu ve Clutch Player of the Year ödülünü kazandı.

2025 playofflarında 29.4 sayı ve 7 asist ortalamalarıyla Knicks'i Doğu Finali'ne taşıyan Brunson, Indiana Pacers'a karşı altı maçlık seriyi kaybettikten sonra büyük hayal kırıklığı yaşadı.
"Sezonun sona erdiği o maçı sürekli düşünüyorsunuz." diyen Brunson, "Geçmişten ders çıkarabilirsiniz, ancak bu kolay bir süreç değil. Önünüze bakmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
