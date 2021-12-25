Bruno Peres: 'Bu şartlarda 1 puan fena değil'

Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacısı Bruno Peres, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



İşte Bruno Peres'in sözleri:



"Sakatlıktan sonra daha iyiye gidiyorum. Ligin belki de en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Zor bir maçtı. İki puan kaybettik, biz her zaman kazanmayı istiyoruz. Tüm şartları düşündüğüzde, 1 puan da kötü değil."





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