Bruno Peres: "Bu şartlarda 1 puan fena değil"

Trabzonsporlu Bruno Peres, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bruno Peres: 'Bu şartlarda 1 puan fena değil'
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25 Aralık 2021 21:49
Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacısı Bruno Peres, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Bruno Peres'in sözleri:

"Sakatlıktan sonra daha iyiye gidiyorum. Ligin belki de en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Zor bir maçtı. İki puan kaybettik, biz her zaman kazanmayı istiyoruz. Tüm şartları düşündüğüzde, 1 puan da kötü değil."


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