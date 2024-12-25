Bruno Onyemaechi, Trabzon'a pahalı geldi

Trabzonspor'da Borna Barisic ile devre arasında yollar ayrılacak. Sol bek bölgesine düşünülen oyuncu Bruno Onyemaechi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Bruno Onyemaechi, Trabzon'a pahalı geldi
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25 Aralık 2024 12:41
Trabzonspor'da Borna Barisic ile devre arasında yollar ayrılacak. Sol bek bölgesine düşünülen oyuncu Bruno Onyemaechi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki için kulübü Boavista ise yüksekten uçtu.

Portekiz ekibinin 5 milyon Euro'luk bonservis talebi bulunuyor. Bordo-Mavililer, sezon başında yine Boavista'dan sağ bek Pedro Malheiro'yu 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor Yönetimi, benzer bir rakama Onyemaechi'yi almayı hedeflese de Boavista'nın talebi şimdilik bu işi zorlaştırıyor. Sol bekin yanı sıra stoperde de görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 15 lig maçında görev yaptı ve 2 de gol attı.

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