Bruma'dan sürpriz transfer: Benfica

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Braga'dan Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.