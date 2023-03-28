Brown: "Yorumlarım çarpıtıldı, ama açıklık getireceğim"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, yakın zamanda yaptığı yorumlarından bazılarının "çarpıtıldığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brown: 'Yorumlarım çarpıtıldı, ama açıklık getireceğim'
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28 Mart 2023 11:17
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, yakın zamanda yaptığı yorumlarından bazılarının "çarpıtıldığını" söyledi.

Brown'ın geçtiğimiz hafta biri New York Times'da, diğeri ise The Ringer'da yayınlanan röportajları, yıldız oyuncunun Celtics'le geleceğinin ve takımdaki olan mutluluğunun sorgulanmasına sebep olmuştu.

26 yaşındaki yıldız oyuncu, bu röportajlarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Harika hissediyorum. Şu anda 50 galibiyet almış bir takımdayım, bunu asla hafife alamam. Ve şu anda takımıma bir başka playoff maratonu için liderlik etmeye odaklanmış durumdayım. Spekülasyonlara gelirsek, şu anda yaptıklarım dışında başka hiçbir şey hakkında spekülasyon yapamam.

Bazı kişiler bu makaleleri yazdıklarında, ve özellikle eğer yazarların kendi gizli amaçları falan varsa, bu tarz yorumlar çarpıtılabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda söylediğim bazı şeyleri açıklığa kavuşturmayı düşünüyorum. Lakin bunun dışında sadece takımıma, basketbol oynamaya ve maç kazanmaya odaklıyım."

Brown, Celtics ile olan tüm belirsizliğine rağmen, bu sezon bir All-NBA takımına seçilir ve bir supermax uzatma kontratı için uygun olursa, durumu bu yaz hızla netleşebilir.

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