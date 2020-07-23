Brown: "Joel'i, ikili sıkıştırmalar için hazırlıyoruz"

Philadelphia 76ers koçu Brett Brown, 76ers'ın Joel Embiid'i playofflarda karşılaşacağı ikili sıkıştırmalar için hazırladıklarını söyledi.



76ers, uzun koronavirüs arasından sonra, Doğu Konferansı'ndaki rakiplerine karşı şampiyonluk iddialarını 1 Ağustos'ta Indiana Pacers'a karşı oynayacakları maçta sürdürecek.



Philadelphia üst üste iki sezon, playofflarda ikinci turun ötesine geçememişti. Ayrıca tüm gözlerin Embiid'in üzerinde olduğu hücumlarında da sıkıntı çekmişlerdi. Ancak koç Brown, Embiid'in ekstra savunma ile başa çıkma yeteneği üzerinde çalıştıklarını belirtti:



"Kendisinde normalden daha fazla ikili sıkıştırma gelecek. Bana güvenebilirsiniz, dip çizgiden döner dönmez, tüm salondakiler üzerine çullanacak, kime karşı oynarsak oynayalım. Playofflarda sırtı dönük oynadığında, yedi maçlık bir seri olduğu için, tekrar tekrar üzerine geliyorlar. Bu, All-Star başlangıç kadrosunda yer alan bir oyuncuya karşı artmış olan bir farkındalık."



"Ve bu kampta sürekli yaptırdığım şeylerden biri, topu her yakaladığında ona ikili sıkıştırma yollamak. Şimdiye dek bu sıkıştırmalardan, pas atarak kurtulma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardı. Üzerine her geldiklerinde, ya bir quarterback mentalitesiyle topu başkasına yollayacak, ya da pozisyonu zorlayarak gidip smacı vuracak. Şimdiye dek, gelecek savunmaları okumasına yönelik ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."



Embiid, sezon ertelenmeden önce, maç başına 23.4 sayı, 11.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarına sahipti.



