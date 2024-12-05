Brown, boğaz kesme hareketi için: "Cezamı bekliyorum"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, yaptığı smaç sonrası boğaz kesme hareketi yaptığı için NBA'den ceza alacağının farkında olduğunu bildirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Brown, boğaz kesme hareketi için: 'Cezamı bekliyorum'
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05 Aralık 2024 12:25
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, yaptığı smaç sonrası boğaz kesme hareketi yaptığı için NBA'den ceza alacağının farkında olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a karşı alınan 130-120'lik galibiyette Brown, ilk çeyreğin sonunda Pistons pivotu Isaiah Stewart'ın üzerinden bastığı bir smaç sonrası, Stewart'a bakarken başparmağıyla boğazını bıçakla kestiğine atıfta bulunan bir hareket yaptı.

Boston'ın yıldız oyuncusu maç sonrası basın toplantısında, "Galiba anın büyüsüne kapıldım. Sanırım NBA bu tarz konularda hassas. Yani dikkatli olmak gerek." ifadelerini kullandı.

Brown, ligden bu hareketle ilgili bir haber bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Bekliyorum evet." şeklinde yanıt verdi.

NBA, efsanevi oyuncu Dwyane Wade'i 2016'da Chicago Bulls'un bir üyesiyken benzer bir hareket yaptığı için cezalandırmış ve Hall of Fame oyuncuya 25 bin dolar para cezası vermişti.

Brown, Celtics'in son 10 maçta dokuzuncu galibiyetini elde ettiği karşılaşmada 28 sayı, 6 ribaund ve 9 asist kaydetti.

Boston ekibi, Cuma günü TD Garden'da Milwaukee Bucks'ı ağırlayacak.

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