Jaylen Brown caught another body! He posterized Isaiah Stewart, and I think did a throat slit celebration? pic.twitter.com/fZXfdzZcM8



— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) December 5, 2024

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, yaptığı smaç sonrası boğaz kesme hareketi yaptığı için NBA'den ceza alacağının farkında olduğunu bildirdi.Geçtiğimiz gece Detroit Pistons'a karşı alınan 130-120'lik galibiyette Brown, ilk çeyreğin sonunda Pistons pivotu Isaiah Stewart'ın üzerinden bastığı bir smaç sonrası, Stewart'a bakarken başparmağıyla boğazını bıçakla kestiğine atıfta bulunan bir hareket yaptı.Boston'ın yıldız oyuncusu maç sonrası basın toplantısında,." ifadelerini kullandı.Brown, ligden bu hareketle ilgili bir haber bekleyip beklemediği sorulduğunda,şeklinde yanıt verdi.NBA, efsanevi oyuncu Dwyane Wade'i 2016'da Chicago Bulls'un bir üyesiyken benzer bir hareket yaptığı için cezalandırmış ve Hall of Fame oyuncuya 25 bin dolar para cezası vermişti.Brown, Celtics'in son 10 maçta dokuzuncu galibiyetini elde ettiği karşılaşmada 28 sayı, 6 ribaund ve 9 asist kaydetti.Boston ekibi, Cuma günü TD Garden'da Milwaukee Bucks'ı ağırlayacak.