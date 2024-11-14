Los Angeles Lakers'ın çaylak oyuncusu Bronny James için aldığı G League kararı, babası tarafından "kayırmacılık" yapıldığına dair yorumları tekrar gündeme getirdi.



Başlangıçta NBA sezonuna Lakers ile başladıktan sonra G League'de South Bay Lakers ile zaman geçiren Bronny James'in ayrıcalıklı bir muamele göreceği ortaya çıktı.



ESPN'den Brian Windhorst, Bronny'nin G League'de yalnızca iç saha maçlarında oynayacağı için, LeBron James ve Lakers'ı "kayırmacılık" yapmakla suçladı.



Geçtğimiz Cumartesi günü Bronny, Salt Lake City Stars ekibine karşı G League'deki ilk maçına çıkmış ve 31 dakika süre alarak, üç sayılık atışlarda 0/4 olmak üzere toplam 2/9 şut isabetiyle 6 sayı kaydedebilmişti. Bronny karşılaşmada ayrıca 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok yapmıştı.



2024-25 NBA sezonunun açılış gecesinde Bronny ve LeBron, NBA'de aynı takımda oynayan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçmişti. Lakers'ın beş maçlık deplasman gezisinde kariyerinin ilk NBA sayılarını bulan Bronny, altı maçta ortalama 0,7 sayı üretebilmişti.



Windhorst, Bronny'nin oyununu geliştirmesi adına G League'e gönderilmesine rağmen, South Bay Lakers ile deplasman maçlarına çıkmayacağına dair alınan kararı "özel muamele" olarak nitelendirerek, tepkisini şu ifadelerle gösterdi:



"South Bay Lakers'ın sadece iç saha maçlarında oynayacak. Bir nevi 'yarı zamanlı' bir G League oyuncusu olacak ve deplasman maçlarına giden takım arkadaşlarıyla birlikte uçakta yer almayacak.



Biraz özel muamele ve kayırmacılık gördüğünü biliyorum. Bu sorun değil; dürüst olmak gerekirse umursamıyorum da. Dediğim gibi, bu normal. Ama, bunun aslen ona zarar verdiğini düşünüyorum. Pek hoşuma gitmiyor. Bu fikir kimden çıktı bilmiyorum ama belli ki Lakers buna razı durumda. Özellikle bu durum için konuşursak, biraz ileri gidildiğini düşünüyorum.



Ve bunun Bronny'ye de, South Bay Lakers'a da ve LeBron'a da faydası olacağını hiç sanmıyorum."



DRAFT EDİLMESİ BİLE TEPKİ GÖRDÜ



Bronny'nin basketbol kariyeri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bir takım antrenmanında kalp krizi geçirmesiyle ilk üniversite sezonundan önce şüpheye düşmüştü. Ancak ilk sekiz maçı kaçırdıktan sonra parkelere dönmesine izin verilen 19 yaşındaki oyuncu, Trojans formasıyla 25 maçta oynamış ve 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers'ın Bronny'yi 2024 NBA Draftı'nın ikinci turunda 55. sıradan seçmesi medyayı ikiye bölmüş, bir taraftan nepotizm yorumları gelirken; öbür yandan da scoutların kendisinin sağlam bir savunma oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğunu ve profesyonel düzeyde oynamasının yalnızca biraz zaman alacağını iddia ettiklerini belirttikleri gündemde yer almıştı.



G League'de düzenli olarak yapılan seyahat ve maç deneyiminin oyuncu gelişimi için elzem olduğu ve gelecekte uzun vadeli NBA başarısı için dayanıklılık ve uyum yeteneği sağladığı biliniyor olsa da, Lakers'ın Bronny'nin katılımını ev maçlarıyla sınırlayarak, kendisini bundan mahrum bırakması tekrar eleştirilere konu oldu.



Windhorst son olarak, G League oyuncularının NBA oyuncularına göre daha az gösterişli yerlerde konaklamaları ve nispeten daha zorlu bir ortamda oynamalarının, Bronny'nin gelişimi için paha biçilmez olabileceğine inandığını fakat bundan yoksun kalacağını ise sözlerine ekledi.



