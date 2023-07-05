Brezilya'nın yeni hocası Ancelotti

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlos Ancelotti oldu.



Real Madrid ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek olan Ancelotti, ardından Brezilya'nın yeni hocası olacak. 64 yaşındaki başarılı İtalyan hocanın, ilk milli takım görevi olacak ve Copa America'da takımını başarıya taşımaya çalışacak. Ancelotti'nin görev süresi 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından sona erecek.



Carlo Ancelotti göreve gelene kadar Brezilya'da görevi Diniz sürdürecek.



İtalyan teknik adam, Brezilya Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları Neymar, Vinicius, Rodrygo ve Eder Militao'ya daha önce de teknik direktörlük yapmıştı.



64 yaşındaki başarılı teknik adam, Milan'daki efsanevi oyunculuk kariyerinin ardından 1992 yılında İtalya Milli Takımı'nda Arrigo Sacchi'nin yardımcısı oldu.



ANCELOTTI'NİN KARİYERİ



Teknik direktörlüğe 1995'te Reggiana'da başlayan Ancelotti, ardından Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'ı çalıştırdı.



Ancelotti, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 kez Premier Lig, 1 kez Bundesliga, 1 kez Fransa Ligue 1, 1 kez İtalya Serie A, 1 kez İspanya La Liga, 4 kez UEFA Süper Kupası kazandı.



