Brest'ten rahat galibiyet

Fransa Ligue 1'de Brest, Toulouse'yi evinde oynadığı maçta 2-0'lık skorla mağlup etti.
Brest'e galibiyeti getiren golü 21'de Samba Balde, 90+1'de ise Romain Faivre attı.
Brest bu sonucun ardından ligde 5 maç sonunda 6 puana ulaştı. Toulouse, 5 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Brest, Aj Auxerre deplasmanına gidecek. Toulouse evinde Lyon'u ağırlayacak.
Brest'e galibiyeti getiren golü 21'de Samba Balde, 90+1'de ise Romain Faivre attı.
Brest bu sonucun ardından ligde 5 maç sonunda 6 puana ulaştı. Toulouse, 5 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Brest, Aj Auxerre deplasmanına gidecek. Toulouse evinde Lyon'u ağırlayacak.