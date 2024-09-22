Brest'ten rahat galibiyet

Fransa Ligue 1'de Brest, evinde Toulouse'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Brest'ten rahat galibiyet
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22 Eylül 2024 20:01
Fransa Ligue 1'de Brest, Toulouse'yi evinde oynadığı maçta 2-0'lık skorla mağlup etti. 

Brest'e galibiyeti getiren golü 21'de Samba Balde, 90+1'de ise Romain Faivre attı. 

Brest bu sonucun ardından ligde 5 maç sonunda 6 puana ulaştı. Toulouse, 5 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Brest, Aj Auxerre deplasmanına gidecek. Toulouse evinde Lyon'u ağırlayacak.

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