Ligue 1, 22. hafta karşılaşmasında Brest konuk ettiği Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.



Brest'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Pierre Lees Melou kaydetti.



Marsilya'da Jean Onana karşılaşmaya 11'de başlası ve 90. dakikada oyundan çıktı.



Brest bu galibiyetle puanını 40'a çıkartırken, Marsilya ise 30 puanda kaldı.



Brest bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Strasbourg'a konuk olurken, Marsilya ise evinde Montpellier'i ağırlayacak.



