Brahim Diaz: 'Ibra bizim için bir baba gibi'

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da forma giyen İspanyol yıldız Brahim Diaz, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'in kendileri için farklı bir anlam taşıdığını söyledi.



İspanyol basınından Marca'ya konuşan Diaz, "Ibrahimovic benim babamın yaşında ama sahada yaptıklarına bakın. Hala sahada fark yaratmaya devam ediyor. Bana göre o, takımın soyunma odasındaki babası. Saha içinde de benim için işleri çok rahatlatıyor çünkü onunla oynadığınız zaman tek bir göreviniz var o da topu Zlatan'a vermek." ifadelerini kullandı.



Ibrahimovic'in tüm takıma olumlu bir etki yaptığını söyleyen Diaz, "O gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Çok büyük bir karizmaya sahip ve çok çalışkan bir oyuncu. Antrenman yapmaktan çok keyif alıyor ve bunu takımdaki diğer isimlere de yansıtmayı başarıyor. Onunla aynı takımdayken tüm oyuncular gelişim gösteriyor." dedi.



Brahim Diaz geçtiğimiz yıl Milan formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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