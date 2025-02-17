BOTAŞ, Emlak Konut'u evinde mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Emlak Konut'u 53-46 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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BOTAŞ, Emlak Konut'u evinde mağlup etti
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17 Şubat 2025 22:03
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında BOTAŞ, konuk ettiği Emlak Konut'u 53-46 mağlup etti.  Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Kerem Baki, Niyazi Yasin Kahraman, Atakan Kaymak

BOTAŞ: Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Dantas 14, Cave 7, Allen 11, Büşra Akbaş 8, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan 2, Jump 6

Emlak Konut: Thomas 7, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 5, Gueye 13, Berfin Sertoğlu

1. periyot: 19-17

Devre: 30-25

3. periyot: 43-33

 

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