BOTAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı 75-65 mağlup etti.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu
Galatasaray: Davis 9, Melis Gülcan 16, Pelin Derya Bilgiç 17, Krajisnik 12, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin 7, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Gizem Başaran Turan 2
BOTAŞ: Dubljevic 6, Ayşe Cora 14, Tilbe Şenyürek 11, Davis 14, Sehernaz Çidal 8, Jurjane 8, Hatice Pelin Gülçelik 7, Işıl Alben 7
1. Periyot: 19-23
Devre: 30-38
3. Periyot: 50-62
Beş faulle çıkan: 38.52 Sude Yılmaz (Galatasaray)
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu
Galatasaray: Davis 9, Melis Gülcan 16, Pelin Derya Bilgiç 17, Krajisnik 12, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin 7, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Gizem Başaran Turan 2
BOTAŞ: Dubljevic 6, Ayşe Cora 14, Tilbe Şenyürek 11, Davis 14, Sehernaz Çidal 8, Jurjane 8, Hatice Pelin Gülçelik 7, Işıl Alben 7
1. Periyot: 19-23
Devre: 30-38
3. Periyot: 50-62
Beş faulle çıkan: 38.52 Sude Yılmaz (Galatasaray)