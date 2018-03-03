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Bornova Beckerspor sahaya çıkmadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yapılması planlanan Adana ASKİ-Bornova Beckerspor karşılaşması, İzmir ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.

Kaynak: AA
Bornova Beckerspor sahaya çıkmadı
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03 Mart 2018 15:25
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yapılması planlanan Adana ASKİ-Bornova Beckerspor karşılaşması, İzmir ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.

ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlaması planlanan müsabaka, Bornova Beckerspor'un Adana'ya gelmemesi nedeniyle yapılamadı.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) verecek.

İzmir ekibi, ligin 17. haftasında da OGM Ormanspor maçına çıkmamış, TBF Disiplin Kurulu, Bornova Beckerspor'u hükmen mağlup (20-0) ilan ederek, 1 puanını silmişti.

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bornova Beckerspor'un geride kalan haftalarda galibiyeti bulunmuyor.

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