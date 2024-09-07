Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Ufuk Kahraman ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan'ın, Kahraman'ın yardımcılıklarını üstleneceği kaydedildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Ufuk Kahraman ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan'ın, Kahraman'ın yardımcılıklarını üstleneceği kaydedildi.
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