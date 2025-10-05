Bologna, Pisa'yı farklı geçti

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Bologna sahasında Pisa'yı ağırladı.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nicolo Cambiaghi, 38. dakikada Nikola Mora, 40. dakikada Riccardo Orsolini, 53. dakikada Jens Odgaard kaydetti.
Pisa'da Idrissa Toure 36. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Pisa'da milli futbolcu İsak Vural 63 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bologna 10 puana ulaşırken, Pisa 2 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Bologna deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Pisa ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.