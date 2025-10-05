05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
1-2DA
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
0-018'
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
1-2DA
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
1-0DA
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-173'
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
2-045'
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
1-015'
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-190'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-145'
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Bologna, Pisa'yı farklı geçti

Bologna, evinde konuk ettiği Pisa'yı 4-0'lık net skorla geçerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Rakip ekipte Idrissa Toure kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

calendar 05 Ekim 2025 17:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bologna, Pisa'yı farklı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Bologna sahasında Pisa'yı ağırladı.
 
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
 
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nicolo Cambiaghi, 38. dakikada Nikola Mora, 40. dakikada Riccardo Orsolini, 53. dakikada Jens Odgaard kaydetti.
 
Pisa'da Idrissa Toure 36. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
 
Pisa'da milli futbolcu İsak Vural 63 dakika sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Bologna 10 puana ulaşırken, Pisa 2 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki haftasında Bologna deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Pisa ise sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
5 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.