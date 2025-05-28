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Bodrum FK'yı yabancılar terletecek

Süper Lig'de tek sezonluk mücadele sonrası bitime 1 hafta kala kurtuluş umutlarını yitirip küme düşmesi kesinleşen Bodrum Futbol Kulübü'nü transfer döneminde yabancı oyuncuları terletecek.

calendar 28 Mayıs 2025 12:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'yı yabancılar terletecek
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Süper Lig'deki mevcut kadrosunda 14 yabancısı bulunan Muğla temsilcisi, 1'inci Lig'de biri 22 yaş ve altında kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurabilecek.

Bodrum FK'nın kadrosunda Diogo Sousa, Riberio, Ajeti, Herelle, Bardhi, Puşcaş, Haqi Osman, Okita, Musah Mohammed, Celustka, Brazao, Seferi, Dimitrov ve devre arasında kiralık olarak giden Obekpa bulunuyor. Yine kiralık giden Omar Imeri yerli statüsünde oynuyor. Mevcut yabancılardan Bardhi ve Celustka hariç tüm oyuncuların sözleşmeleri de devam ediyor.

BEŞİKTAŞ BİLETLERİ SATIŞTA

Sezonun son haftasının son maçında 1 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ı konuk ederek Süper Lig'e veda edecek Bodrum FK'da veda sınavının biletleri satışa çıktı. Beşiktaş sınavının bilet fiyatları VIP tribün 5000, maraton 2500, kale arkaları 1250, misafir tribün 1500 TL olarak belirlendi. Kadın ve öğrenci taraftarlar maçı 48 TL'ye izleyebilecek. Bodrum ekibi rakibini pazar günü saat 19.00'da İlçe Stadı'nda ağırladıktan sonra lige veda edip yeni sezonda 1'inci Lig'e dönecek.


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