24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı

Bodrum FK, üst üste deplasman mağlubiyetleri ve kırmızı kartlarla 1. Lig liderliğini kaybederek 3. sıraya gerildi.

calendar 24 Kasım 2025 13:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de milli araya lider giren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek hem zirveden oldu hem de kendisini Süper Lig potasının dışında buldu.

Bu sezon 3'üncü mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılar, rakipleri Pendikspor ve Esenler Erokspor'un kazandığı haftayı kötü bitirdi ve 27 puanda kalarak 3'üncü sıraya geriledi. Bodrum FK, son iki deplasman karşılaşmasını ise gol atamadan yenilgi ile geçti. Önce Boluspor'a 3-0 kaybeden Bodrum, Ümraniye'ye de tek golle boyun eğdi.

Ege ekibi bu iki deplasman müsabakasında da kırmızı kart gördü. Bolu'daki maçta skor 0-0 iken Berşan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise 11'inci dakikada Musah Mohammed kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Teknik direktör Burhan Eşer deplasmanlarda alınan üst üste yenilgileri telafi edeceklerini belirterek, "Taraftarımızı üzdük ama toparlanacağız. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık, olmadı" dedi. Bodrum FK bu hafta evinde önemli rakiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.