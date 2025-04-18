UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bodo Glimt, Lazio'ya konuk oldu.



Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmayı Bodo Glimt, normal süresi 2-0, uzatmaları 3-1 biten karşılaşmada Lazio'yu penaltılarda 3-2 mağlup etti.



Lazio, mücadelenin ilk yarısını 20. dakikada Valentin Castellanos'un golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda uzun süre gol arayan ev sahibi ekip aradığı golü 93. dakikada Tijjani Noslin ile buldu ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların ilk yarısında 99. dakikada Boulaye Dia ile skoru 3-0'a getirdi. Uzatmaların ikinci yarısında 109. dakikada Andreas Helmersen ile skoru 3-1'e getiren Bodo Glimt, maçı penaltılara götürmeyi başardı. Penaltılarda 3-2'lik üstünlük kuran konuk ekip adını yarı finale yazdırdı.



Bodo Glimt, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı final oynayacak.



Bu sonuç ile birlikte Bodo Glimt, yarı finalde Tottenham ile eşleşti.