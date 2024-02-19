Boston Celtics efsanesi Larry Bird, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'e gereken saygının gösterilmesi gerektiği çağrısında bulundu.



Bird yakın zamanda dünya çapındaki basketbolseverlere bir mesaj göndererek, 39 yaşında 21. NBA sezonunu oynayan James hakkında "sızlanmayı bırakmalarını" ve halen oynadığı süreçte kendisine saygı göstermeleri gerektiğini söyledi:



"İnsanlara LeBron hakkında sızlanmayı bırakmaları gerektiğini hep söylerim. Halen buradayken onun tadını çıkarsınlar. İnanılmaz bir oyuncu. Benim için kendisi tarihin en büyük oyuncularından biridir."



Kendisi hakkındaki olumlu sözleri sonrası LeBron, Bird'e olan sevgisini, Instagram'da "LARRY LEGEND!! Bu adama bayılıyorum." ifadeleriyle gösterdi.



James kariyerinde dört NBA şampiyonluğu, dört Finaller MVP'si, dört normal sezon MVP'si, 21 All-Star seçimi kazanmış olmasının yanı sıra, 2023'te lig tarihinin en skorer oyuncusu olarak Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakmıştı.



LeBron, 21. sezonunda 24,8 sayı, 7,2 ribaund, 7,8 asist, 1,3 top çalma ve 0,6 blok gibi istatistikleriyle elit seviyede oynamaya devam ediyor.





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