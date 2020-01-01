Bir GM: "Tatum, George'dan daha iyi iki yönlü bir oyuncu"

Batı Konferansı'ndan bir ismini vermeyen bir takım yöneticisi, Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'ın, LA Clippers süperstarı Paul George'dan "daha iyi iki yönlü bir oyuncu" olduğunu söyledi.



22 yaşında ilk kez All-Star seçilmiş olan Tatum, ligdeki en iyi genç oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.



Yeteneğinin ve liderliğinin ardında, Boston normal sezonu 48-24'lük bir dereceyle tamamlamıştı ve şimdi ise, ekip NBA Finalleri'ne yalnızca üç galibiyet uzakta yer alıyor.



Lakin Tatum'ın ne kadar iyi olduğu konusu, NBA topluluğunda hala büyük bir tartışma olsa da, bir Batı Konferansı genel menajeri, Clippers'ın altı kez All-Star seçilmiş olan süperstar ismi Paul George'dan daha iyi olduğuna inanıyor.



HoopsHype, bu ifadeyi raporunda şu şekilde detaylandırdı:



"Üçüncü sezonunda sayı ortalamasının fırlamasından (15.7 - 23.4) sonra, Tatum'ın hücum oyunu en çok ilgi çeken tarafı olsa da, aynı zamanda kanatta bir savunmacı olarak da köşeyi dönmüştü. Tatum, savunma galibiyet paylarında sezonu 3.7 ile altıncı, genel savunma reytinginde ise 18'inci sırada kapatmıştı.



Bir Batı Konferansı yöneticisi, HoopsHype'a, 'O, Paul George'dan daha iyi iki yönlü bir oyuncu. Çembere gidebiliyor, dripling sonrası üçlük atabiliyor ve en iyi dış oyuncuyu savunabiliyor.' şeklinde konuştu.



Tatum'ın tavanı, bir ribaundçı ve pasör olarak da hala oldukça yüksek. İlk üç sezonunun her birinde maç başına ribaund ortalamasını birer ribaund artırmış ve çaylak sezonundaki asist rakamını neredeyse ikiye katlamıştı (1.6'dan 3.0'e)."



