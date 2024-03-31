Bilyoner'de Manchester City - Arsenal maçına, canlı oyna!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Arsenal ile üçüncü sıradaki Manchester City karşı karşıya gelecek.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Anthony Taylor yönetecek. beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak mücadeleye Bilyoner'de canlı oynama fırsatını kaçırma!
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Zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi liderliğini sürdüren Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, ligde çıktığı son 8 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı ve çıktığı 28 maçta 64 puan topladı.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise çıktığı son 13 lig maçında kaybetmedi ve son maçta bir diğer şampiyonluk rakibi Liverpool ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirveyi iyice kızıştırdı. 63 puanı bulunan Manchester City, haftaya üçüncü sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City XI: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Phil Foden, Erling Haaland.
Arsenal XI: David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Jakub Kiwior, Jorginho, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Kai Havertz.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Anthony Taylor yönetecek. beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak mücadeleye Bilyoner'de canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMA FIRSATINI KAÇIRMA!
Zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi liderliğini sürdüren Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, ligde çıktığı son 8 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı ve çıktığı 28 maçta 64 puan topladı.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise çıktığı son 13 lig maçında kaybetmedi ve son maçta bir diğer şampiyonluk rakibi Liverpool ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirveyi iyice kızıştırdı. 63 puanı bulunan Manchester City, haftaya üçüncü sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City XI: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Phil Foden, Erling Haaland.
Arsenal XI: David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Jakub Kiwior, Jorginho, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Kai Havertz.