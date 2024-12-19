Bilen: '2025 yılı camiamız için çok güzel olacak'

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Yeni yılın kulübümüze ve bütün çalışma arkadaşlarımıza önce sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Samsunspor A.Ş. yönetimi, altyapı görevlileri, antrenörler ve kulüp çalışanları, Nuri Asan Tesisleri'nde 'Yeni yıla merhaba' etkinliğinde bir araya geldi. 2024 yılının kulüp adına başarılarla geçtiğini söyleyen Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Geçtiğimiz yıllarda nasıl beraber başarılara imza attıysak, 2024 yılı boyunca birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermeden, sezon başında başkanımızın ilan ettiği 'Biz bize yeteriz' mottosuyla bu yılı da başarılarla bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



Samsun ve Samsunspor'a katkı veren herkese teşekkür eden Bilen, "Geleneksel hale getirmeyi geçen yıl ilan ettiğimiz, yeni yıla girerken bir önceki yılın hem muhasebesini yapmak, hem de yeni dileklerle yeni yıla sayfa açmak adına tertip ettiğimiz bu güzel organizasyonda beraberiz. Başarılarla bitirmek üzere olduğumuz bu yılda emeği geçen futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, sportif direktörümüze ve bütün çalışma arkadaşlarıma şahsım, kulübüm ve başkanımız Yüksel Yıldırım adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 yılını camiamız için başarılarla dolu, hedeflerine ulaşmış bir sezon geçirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Samsun ve Samsunspor için katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni yılın kulübümüze ve bütün çalışma arkadaşlarımıza önce sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Etkinlik pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.



