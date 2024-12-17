Bilal Meşe'den Beşiktaş'a sert eleştiri

"Sizleri bilmem ama Beşiktaş'ın bu sezonki tablosuna alıştım! Zirve treni çoktan kaçmış. Geriye ne kaldı? Biraz Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası... Ancak iki kulvar da soru işaretleriyle dolu. Siyah beyazlılar adeta saman alevi gibi."



"MASUAKU MÜTHİŞ BİR DÜŞÜŞ İÇİNDE"





"Kuşkusuz Gedson'un olmayışı, Yusuf Sarı'nın etkili futbolu kaleci Mert'e sıkıntı yarattı, kritik kurtarışlar yaptı, iki gole engel olamadı. Bir de Masuaku var, müthiş bir düşüş içinde, önüne gelen herkes artık onu rahat geçiyor, Mert'i sürekli güç durumda bırakıyor! Benden söylemesi Bakhtiyor onun boşluğunu doldurur..."



"FATURAYI SERDAR HOCAYA KESMEK HAKSIZLIK"



Beşiktaş 'ın Adana Demirspor deplasmanındaki mağlubiyetini spor yazarı Bilal Meşe köşesinde yorumladı.İşte Bilal Meşe'nin o yazısı: