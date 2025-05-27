Bilal Kutlualp'ten Mourinho hakkında sert sözler!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho ve kulübün güncel durumu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



Mourinho'nun geleceğine dair görüşünü net bir şekilde ortaya koyan Kutlualp, mevcut yönetime yönelik iddiasıyla da dikkat çekti.



Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Burak Güngör'ün YouTube kanalında yaptığı röportajda sarı-lacivertlilerin gündemine dair konuştu. Açıklamalarında Jose Mourinho'ya ilişkin sözleri öne çıktı.



İMZA KAMPANYASI KONUSU



Seçim sürecine yönelik değerlendirmede bulunan Kutlualp, kongre üyeleri tarafından yürütülen imza toplama faaliyetinin güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, "İmza sayıları çok iyi seviyede. 1 hafta içinde tamamlanmasını bekliyorum. Ay başı teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Hakan Bilal Kutlualp, başkanlık görevine seçilmesi durumunda ilk sezonda şampiyonluk elde edemezse koltuğunu bırakacağını da açıkça ifade etti.



AZİZ YILDIRIM ADAY OLURSA ÇEKİLECEK Mİ?



"Aziz Yıldırım aday olursa çekilir misiniz?" sorusuna ise Kutlualp şu cevabı verdi:



"Herkesle her şeyi konuşuruz. Yeter ki Fenerbahçe'nin menfaatine olsun. Yeter ki bu kötü gidişatın farkına varsın insanlar yoksa uçuruma gidiyoruz. Fenerbahçe sevgisi, olgusu kimsenin kişisel kavgalarını yapacağı bir ortam değildir."



MOURINHO KARARI



Başkanlığa seçilmesi halinde Jose Mourinho ile yolları ayıracağını açıklayan Kutlualp, mevcut yönetimin de Portekizli teknik direktörü görevden almayı planladığını ileri sürdü.



Mourinho hakkında yaptığı yorumda, "Jose Mourinho'nun Avrupa'da çalışma şansı falan yok artık. Muhtemelen Orta Doğu pazarına yönelecek. Giderken buradan da bir şeyler götürmeye çalışıyor" diyerek dikkat çekici ifadeler kullandı.



Kutlualp ayrıca, Mourinho sonrası için düşündüğü teknik direktör profilini de paylaşarak, "Almanlar çalışkan, disiplinli oluyorlar. Alman ekolünü tercih edeceğim. Fenerbahçe'de son 20 senede çalışmış en iyi teknik direktör Daum. Ofansif oynatan, çok golü düşünen bir teknik direktör istiyorum" ifadelerini kullandı. HABER: T24



