Beykoz Belediyespor, Sakarya deplasmanında galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-34 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beykoz Belediyespor, Sakarya deplasmanında galip
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23 Mart 2024 16:10
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-34 yendi.

Konuk ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-15 önde tamamladı.

İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakadan 37-34 galip ayrıldı.

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