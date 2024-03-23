Beykoz Belediyespor, Sakarya deplasmanında galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 37-34 yendi.
Konuk ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-15 önde tamamladı.
İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakadan 37-34 galip ayrıldı.
Konuk ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-15 önde tamamladı.
İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakadan 37-34 galip ayrıldı.
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