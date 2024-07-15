Serbest oyuncu Patrick Beverley, önümüzdeki sezon NBA'de veteran minimum anlaşma ile İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ile "tarihi" bir sözleşme imzalamak arasında seçim yapma sürecinde olduğunu söyledi.



Yunan gazeteci Thanos Tsibos, İsrail Premier Ligi'nden Hapoel Tel Aviv'in Beverley ile "ciddi olarak ilgilendiğini" bildirdi.



Beverley, İsrail'in yolunu tutması durumunda, 2011-12 sezonunda Rusya Süper Ligi'nde forma giydiği BK Spartak ekibinin yardımcı koçluğunu yapmış olan Stefanos Dedas ile yeniden bir araya geliyor olacak.



12 yıllık NBA tecrübesine sahip olan 36 yaşındaki oyuncu, veteran minimum kontrat imzalaması durumunda ise gelecek sezon 3,3 milyon dolar kazanacak.



Kariyeri boyunca Houston Rockets, LA Clippers, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers ve Milwaukee Bucks formalarını giymiş olan Beverley, önceki sezon Bucks ve Sixers ile toplam 73 normal sezon maçında görev almış ve 6,2 sayı ile 2,9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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